KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Ekim 2023 18:53
4/b sözleşmeli mühendislikten 4/b iibf kadrolarına geçiş
4/b sözleşmeli statüsünde mühendis olarak görev yapıyorum.Özel sebepler ile 4/b statüsünde sözleşmeli iibf kadrolarına bekleme süresi olmadan atanabilir miyim? İibf lisans diplomasına sahibim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Mehmet-şeker
Şef
22 Ekim 2023 21:00

İkisi de sözleşmeli olduğu için zannetmiyorum

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