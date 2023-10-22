Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 19:05
artık memur emekli olmaz
eğer yılbaşında memura %50 zam verilirse, emekliye temmuzda verilmeyen 8077 tl, ocakta 12100 tl olarak fark edecek, yani emekli memur ocakta maaşını 12100 tl her ay eksik alacak.

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