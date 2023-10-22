Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ekim 2023 19:38
derece kademe ilerme hesaplanmasi ( yardimci olabilirseniz memnun olurum. )

20.12.2010 tarihinde Dumlupınar Üniversitesine Düz Lise Mezunu olarak Memur statüsünde atandım. 12. Derece 1. Kademe den atamam yapıldı.

09.07.2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi / Dış Ticaret alanından Mezun oldum.

Eğitim durumunun işlenmesi için çalıştığım üniversiteye müracat ettim.

03.09.2020 tarihinde Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği alanından mezun oldum. Eğitim durumunun işlenmesi için üniversiteye müracat ettim.

14 Şubat 2023 tarihinde çocuğum olduğu için aylıksız izne ayrıldım.

Şubat 2023 tarihinde ise, 4. Derece 1. Kademe de bulunmaktayım.

Kadro ve Derece de ilerleme hatası olduğunu düşünmekteyim. Bu hususla eğitim durumları da incelenerek, Kadro ve derece bilgilerimi hesaplayabilir misiniz? Teşekkürler.

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