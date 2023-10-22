derece kademe ilerme hesaplanmasi ( yardimci olabilirseniz memnun olurum. )

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
%52.2 maaş güncelleme oranıMemur istifa2023 Ekim maaşlarımızı yazalımEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatları"Kamu İşçilerinin" hem maaşı hem mesaisi artacak !Emeklilere 5.000 lira ikramiye...93,89 Ortaöğretim KPSS ile Temizlik kadrosuna atanan memur ve taşerondan geçen işçi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?