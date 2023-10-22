Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ekim 2023 20:14
2024 ocak zammı %51-53 gelecek.

Merkez bankasının enflasyon beklentisi ve yabancı analistlerin enflasyon tahminleri az çok ocak zammının ne kadar geleceğini gösteriyor bize. Şuan ki merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisine göre ocak zammı %52 küsür geliyor. 1 puan aşağı veya yukarı ocak zammı bu şekilde gelecektir. Herkes hesabını buna göre yapsın. Fakat temmuz zammı en fazla 20 25 olur.


payitaht26
Daire Başkanı
22 Ekim 2023 21:05

2024 Temmuz zammı 20'yi geçer mi???


Krblt21
Aday Memur
22 Ekim 2023 21:15

Özellikle Kasım ve aralıkta biraz yüksek çıkacak %55 e kadarda çıkabilir ama %52 den aşağı olmaz.


Krblt21
Aday Memur
22 Ekim 2023 21:17

Temmuza kadar yüksek olur temmuzdan sonra yokuş aşağı olur baz etkisinden dolayı temmuz da altı aylık enflasyon %25 olur 15 Ocak zammı düşülür +10 enflasyon farkı 10 da toplu sözleşme zammı olacak Max %20 olur

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