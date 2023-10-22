Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Ekim 2023 21:20
Memurluktan ikiden fazla istifa hk.

Memuriyetten ikiden fazla istifa edip geri donme dilekceyle geri donusler icin mi gecerli? Kpss ile atanmada sinir var mi acaba ?

3 defa duz memurluktan istifa eden biri ust unvan olarak atiyorum muhendislige yeni kpss ile atanabilir mi

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