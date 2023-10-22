üniversitede Becayis

Kurumlar arasında resmi olarak becayiş diye bir uygulama yok. Kurumunuza yerinize gelecek biri olduğunu ve diğer kuruma geçebilmek için muvafakat istediğinizi söyleyeceksiniz. Aynısını diğer kurumdaki kişi de kendi kurumuna söyleyecek. İki kurum da aynı anda kabul edip muvafakatlarınızı vermeli. Kurumlar arası geçiş çok zordur.

Kurumlar arasında resmi olarak becayiş diye bir uygulama yok. Kurumunuza yerinize gelecek biri olduğunu ve diğer kuruma geçebilmek için muvafakat istediğinizi söyleyeceksiniz. Aynısını diğer kurumdaki kişi de kendi kurumuna söyleyecek. İki kurum da aynı anda kabul edip muvafakatlarınızı vermeli. Kurumlar arası geçiş çok zordur.