Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ekim 2023 21:42
İSTİFA
arkadaşlar istifa etmeyi düşünen var istifaya zorlayan şeyler neler sizi ?

Polis adayı 16
Aday Memur
22 Ekim 2023 22:06

Polislik güzel bir meslektir halk tarafından saygı duyulan bir meslektir bu güzelim meslek bırakılır mı hiç hayatının yanlışını yaparsın acaba neden istifa ediyorsunuz ?


İdillituran
Aday Memur
22 Ekim 2023 22:07
ben etmiyorum etmeyi düşünenlere sebeplerini soruyorum

wwolles
Aday Memur
22 Ekim 2023 22:07
Ben 20 yıl dolunca 4 yıl sonra... Çalışma sistemi Ek görevler Yüzünden

Polis adayı 16
Aday Memur
22 Ekim 2023 22:08

Ben Polis olmak istiyorum arkadaşınız polislikten istifa etmek istiyor .


İdillituran
Aday Memur
22 Ekim 2023 22:08
abi 1+1 degilmi orjinal 12 36
wwolles, 2 saat önce
Ben 20 yıl dolunca 4 yıl sonra... Çalışma sistemi Ek görevler Yüzünden
Toplam 5 mesaj

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