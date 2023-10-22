Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Ekim 2023 21:50
Üni personeli nakil için süre var mı acil
merhaba bir üniversitede hizmetliyim Nisan'da kadroya geçtim, kpss puanimla farklı bir kuruma kadrolu alıma başvuru yapacam kazanırsam eğer muvafakat isteyip verilirse hemen yeni kuruma geçebilir miyim nakille ,yoksa bir süre beklemek zorunda mıyım nakil için,1 aylık kadrolu da olsa nakil hakkı var mı net bir bilgisi olan cevap verebilir mi lütfen acil ?

Muratbaba2024
Aday Memur
22 Ekim 2023 23:30

Bunu ben de merak ediyorum bilen varsa cevap yazabilir mi


ssskk
Aday Memur
22 Ekim 2023 23:46

muvafakat için bile olsa yollamak istemediklerinden dolayı 3artı 1i öne sürüyorlar. tamamladıysan halldebilirsin diye biliyorum

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