Üni personeli nakil için süre var mı acil

merhaba bir üniversitede hizmetliyim Nisan'da kadroya geçtim, kpss puanimla farklı bir kuruma kadrolu alıma başvuru yapacam kazanırsam eğer muvafakat isteyip verilirse hemen yeni kuruma geçebilir miyim nakille ,yoksa bir süre beklemek zorunda mıyım nakil için,1 aylık kadrolu da olsa nakil hakkı var mı net bir bilgisi olan cevap verebilir mi lütfen acil ?

merhaba bir üniversitede hizmetliyim Nisan'da kadroya geçtim, kpss puanimla farklı bir kuruma kadrolu alıma başvuru yapacam kazanırsam eğer muvafakat isteyip verilirse hemen yeni kuruma geçebilir miyim nakille ,yoksa bir süre beklemek zorunda mıyım nakil için,1 aylık kadrolu da olsa nakil hakkı var mı net bir bilgisi olan cevap verebilir mi lütfen acil ?