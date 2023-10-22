Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ekim 2023 22:39
ÇOCUK ŞUBE
Abilerim memuriyette yeni sayılırım çocuk şubeye atamam yapılmış şube ile ilgili hiçbir fikrim yok bilgisi olanlar sizce şube nasıl çalışılacak yer mi nasıl çalışırlar fikri olan var mı

selamlarmerhaba
Memur
22 Ekim 2023 22:46
amirin kötüyse diğer birimler dosya ceraim iteleyip dururlar amirin ilgili ise güzel birimdir

yellowstone01
Aday Memur
23 Ekim 2023 00:28
ben 6 yıl çalıştım. herkesin çalışabileceği bir yer değil her zaman olmasa da çok acayip konular gelebiliyor. çocuk şubede çalışmak çocuk büroda çalışmaktan daha iyi. yani ilde çalışmak. ben hem il hem ilçe de çalıştım. ilde daha rahattım ilçede mahvolduk. neredeyse asayişle ceraim aynıydı
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