ÇOCUK ŞUBE

Abilerim memuriyette yeni sayılırım çocuk şubeye atamam yapılmış şube ile ilgili hiçbir fikrim yok bilgisi olanlar sizce şube nasıl çalışılacak yer mi nasıl çalışırlar fikri olan var mı

Abilerim memuriyette yeni sayılırım çocuk şubeye atamam yapılmış şube ile ilgili hiçbir fikrim yok bilgisi olanlar sizce şube nasıl çalışılacak yer mi nasıl çalışırlar fikri olan var mı