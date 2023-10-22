Kadroya Geçemedim

öncelikler herkese iyi günler diliyorum. ben adli tıpda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. benimle aynı atamada atanan arkadaşlarım dilekçe vererek kadroya geçtiler. ben mülakatta yedek kadrosundaydım ve asil arkadaş güvenlik soruşturmasından kaldığı için beni göreve çağırdılar. ben göreve 20/03/2023 tarihinde başladığım için kadroya

geçiş için tanınan sürede dilekçemi veremedim. aynı atamamda atanan arkadaşlar kadroya geçtiler fakat ben geçemedim. acaba bu konuda ne yapmalıyım. kadroya geçiş için hakkım var mı. nasıl bir yol izlemeliyim.