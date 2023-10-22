Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ekim 2023 22:56
Anksiyete tedavisi gören sb/asb. Nöbet ve görevi hk.

TSK da anksiyete tedavisi gören elimden silahı alınan uyku ilacı ve anksiyete ilacı kullanan subay / astsubay

Hudut karakollarında çalıştırılabilir mı?

Bölükte nöbetçi bölük subaylığı tutabilir mi

Bu sorularıma bilgisi olan ve varsa yönetmelik yönerge vb. Madde olarak bilgi verebilir mi ? Teşekkür ederim.

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