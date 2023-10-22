icra kesintisi hakkinda

İyi akşamlar;

Benim soyle bir sorunum var. Uzun zaman önce ticari bir iş için "Kredi sicilimin bozuk olmasından dolayı" kredi çekemedigimden düzenlediğimiz bir senet yoluyla maaşımdan icra kesintisi yapılmasını sağlayan bir anlaşma yapmıştım. Geçen aya kadar da kesintiler devam ediyordu bir sorun yoktu. Ancak ben bir imkan buldum ve borcumu tek seferde kapattım.

Kapattım kapatmasina; Lakin tam dört kez çeşitli miktarlarda ek bakiye çıkmakta. Hepsini ödedim. En son 65 TL lik bir miktar çıkıyor. Simdi bunu da öderim öderim de' Benim anlayamadığım bu nereye kadar daha devam edecek? Borcumu erken kapattigim için suçlu gibi hissetmeye başladım kendimi. Bilgisi olan var mı bu hususta. Ana bakiye kapatıldığı halde 4 kere üst üste neden ilave tutar çıkar?