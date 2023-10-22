Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Ekim 2023 23:42
sorumlu hemşire odası ???

sorumlu hemşirenin kendisine ayrı bir oda yapma hakkı var mı? yoğun bakım ve servis yan yana iki sorumlu birleşip kendilerine soumlu hemşire odası yapabilir mi böyle bir yasal hakları var mı

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