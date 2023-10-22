Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ekim 2023 23:59
meb gys
kaç ay oldu gys tercih klavuzu yayınlamadı, bilgi veren yok. bunlar şaİbe değil midir? ne yapılacaksa yapılsın. bir açıklama gelmeli, tarih verilmeli, bilgi verilmelidir.

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