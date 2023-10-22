Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2023 23:59
Hemşirenin doğum sonrası ücretsiz izin hakkı nedir?

Merhaba arkadaşlar, eşim 6 ay önce doğum yaptı. Normal hak artı 2 ay da rapor aldı. Şimdi ücretsiz izin hakkı kullanıp çocuğumuza bakmak istiyor. Acaba toplamda en fazla kaç ay daha ücretsiz izin kullanabilir?

A)Bazı arkadaşlar 6 ay + 18 ay şeklinde toplam 24 ay kullanabilir diyor.

B)Diğer grup ise ilk 6 aydan bağımsız + 24 ay yani 2 yıl daha ücretsiz izin hakkı olduğunu söylüyor.

Acaba doğru olan hangisi, şimdiden teşekkürler.

(Bu arada eşim bu sene memur oldu, önceden sözleşmeli çalıştığı 12 yıllık hizmeti var)

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