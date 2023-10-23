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Editörler : enginkrtpalex 10


23 Ekim 2023 00:16
Süper Lig Tahmin Yarışması 9. Hafta

Maç Başlangıcı: 27 Ekim 2023 Saat: 20:00

Hatay-Kayseri

Kasımpaşa-İstanbul

Alanya-Sivas

Adana demir-Konya

Rize-Galatasaray

Ankaragücü-Samsun

Karagümrük-Trabzon

Antalya-Başakşehir

Pendik-Fenerbahçe

Beşiktaş-Gaziantep

Not: Gol Kralı tahminini değiştirmek isteyen ilk yarı bitimine kadar yazabilir. İkinci yarı sonunda artı puan verilecektir. İcardi yazanlara bir tüyo, ameliyat oluyor.


sahip35
Müsteşar
23 Ekim 2023 00:21

10. Hafta Tahminleri

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