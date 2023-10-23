Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 02:26
İlkokulda sosyal kulüp çalışmaları nasıl yapılır!!!

İlkokulda ingilizce öğretmeniyim, ilkokula yeni başladım, her öğrencinin zorunlu kulübü olmak zorunda, ortaokullar da Çarşamba günleri yapılırken, ilkokullar da ne zaman yapılıyor acaba??


serkansah86
Daire Başkanı
23 Ekim 2023 02:48

İlkokullarda sosyal kulübün işleyiş mantığını bilen biri anlatırsa sevinirim, bizim müdür daha yeni nasıl yapılacağını bilmiyor, daha doğrusu okulda bilen yok!!!

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