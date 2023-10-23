Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ekim 2023 02:28
GİH'E GEÇİŞ SÜREÇ BİLGİ

Merhaba 2011 meslek girişliyim kalp rahatsızlığımdan dolayı kendi isteğimle dilim belirtir rapor almak için dilekçe vericem ancak bundan sonraki süreç nasıldır, bu süreç ne kadar sürer, 3/1 kadro derecem güncel maaş ne kadardır, gih olduğumuzda haklarımız nelerdir yardımcı olursanız çok sevinirim hayırlı görevler

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıPsikiyatriye gidersem?İSTİFA [Yardım]Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret Dilekcesigönüllü 2. şark tavsiyesi Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verBorsada yatırım yapmak.Konut kredisiİstanbul'da ek iş ne yapabilirim

Sözlük

israil 3 kaldır kadehi ey sevgili 1 yüzü gülmeyen insan 1 bisküvi 3 güne bir söz bırak 1 dürmek 1 pistanthrophobia 1 kendinizi bazen nasıl hissediyorsunuz 3 şu an çalan şarkı 1 mercimek çorbası 1

Son Haberler

MEBSİS'e iki aşamalı giriş için MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yayınlandı23 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıBankadan Faizsiz 20.000 TL Fırsatı!Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştıAntalya'dan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ zanlısı yakalandı

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?