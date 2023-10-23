Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2023 03:04
2.yedeğe sıra gelir mi ?

35 kişilik alımdan 3.yedek oldum sıra gelir mi ?

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