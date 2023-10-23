Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2023 05:24
Dilekçe UYAP mı normal mi?

eş durumu dilekçesinde uyaptan veya normal olarak dlekce veriliyor uyaptan dilekceler geç işleme aliniyor sanırım diğer dilekçeyi nasıl vermem gerekiyir bilgisi olan yazabilir mi

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