Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 08:42
İsrail Soykırım Yapıyor

Görüntüler çok kötü. Link paylaşımı yasak olduğu için paylaşamıyorum.

Şehirler hedef gözetmeksizin bombalanıyor, binlerce ölü ve çocuk cesetleri...

Dünyanın en zenginleri arasında birçok Müslüman olmasına rağmen, Avrupa'nın en büyük kulüplerini almalarına, en iyi oyuncularını transfer etmelerine, en lüks oteller yapmalarına, en güçlü basın yayın organları kuracak halde olmalarına, dünyanın farklı üniversitelerinde birçok kişi okumasına... rağmen lobicilik yapmayan/yapamayan, dünyayı ayağa kaldırmayan (güç dengesi ve ruh yok....)


Kaldırım0Mühendisi
Aday Memur
23 Ekim 2023 10:12

Siyonistleri Allah bildiği gibi yapsın. Görüntüleri videoları gördüm psikolim bozuldu. Hedef gözetmeksizin her yeri bombalıyorlar ve tüm dünya sadece izleyip kınamakla yetiniyor.

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