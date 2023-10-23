Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ekim 2023 09:00
80.000 TL tavsiye

80.000 nakitim var neye yatırım yapmalıyım en azından değerini koruması için yada artırmak için


shuparasutcu
Aday Memur
23 Ekim 2023 09:19
iktisatcısın bize mi soruyorsun kardeşim

İktisatcı55
Aday Memur
23 Ekim 2023 09:25

Belki farklı bir şekilde değerlendiren olabilir diye sordum


Sunsam16
Aday Memur
23 Ekim 2023 09:47

Vadeye koy %40 veriyo. Aylık 2500 alırsın

Toplam 3 mesaj

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