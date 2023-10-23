Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2023 09:29
1.derece maaş yükselmesi

ekim ayında 1.dereceye düştüm. fakat yatan parada bir artış olmamış..ne kadar artması gerekirdi..bilgisi olan varsa paylaşabilirmi..

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