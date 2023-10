Cehenneme kadar yolun var sofi - yazısı

Cehenneme Kadar yolun var Sofi

Bir ok atsam nereye kadar atarımNe kadar mesafe yol alabilirSavaş okları Yüz metre, beş yüz metre?Spor amaçlı atılan oklar üç yüz metreEmir Sultan buyurmuştur yaValide Sultanımızın attığı ok için??Biz atsaydık nesilleri tükenirdi??Kastım bu oklar değil aslındaKalplere sıkılan oklar, Nakşiler çok sıkarAma gizli sıkarlar, zikri gizli niyeti gizliHer tebessüm kalpte iz bırakır kiAllah bir kul vefat ettiğindeKalbine bakar evveli evliyalarınKuldan bir iz var mı kalplerindeBirde döner kula bakar iz var mıKalbinde evliyalardan diyeKimimiz cehenneme gideceğiz Allah korusunKimimiz kabir azabı çekeceğiz O korusunKimimiz af olacağız, hatırına Peygamberin sav.af olanlardan olalım, direkt af olalımBir niyet alda bir okta sen fırlat müslümanKalbinden kalplere gelsin, varsın cehennemeKadar senide götürsün kalbinde Ümmeti Muhammedinİlla o oku takip ettirirler sana kurtardıysanKaftanı cübbeyi, zebanilerden, Münker?le Nekir?denTebessümde bir oktur müslümanNiyet Ümmeti cehennemden çıkaracak bir niyet olmalıNiyet Ümmeti cehenneme göndermeyecek niyet olmalıNiyet kabir azabını dindirecek niyet olmalıNiyet iman kurtaracak niyet olmalıNiyet Büyüklerin olsun dediği olmalıNiyetimiz gizli Nakşi olmalıCehenneme kadar yolun var sofiDikkat et cehenneme gönderme kimseyiTakip et işlerini kovalamak zorunda kalmaCehenneme kadar Ümmeti Muhammed?iBoşa atış yok.Mevlana Halidi Bağdadi Yolunda.Mardin olan Kızıltepe?de, Seyyid Mehdi El- HaleliSeyyidlerin dergahında, tariki Nakşi kapısında Barış Sağlam