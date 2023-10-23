Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 09:55
Bebege bakacak kimse yok dönemi nasıl kapatsam

Hocalarım su an ucretsız ızındeyım bakıcı bulurum umıdıyle ıznı subatta bitecek sekılde almıstım ama hala bebege bakacak kimselerı bulamadım o yuzden 24.aya kadar ıznımı kullanayım dedim ama sorun su ki 24.ayım 5 mayıs 2024 te son buluyor ve okulun kapanmasına daha 40 gun kalıyor napabılırım? Tek tek rapor almak yerine heyet alabilsem keske de dönemi kapatsam bır sorun olur mu? Mudurumu tanımıyorum bu okula il icıyle yeni tayınım cıkmıstı&#128532; bana tepki gostercek ler biliyorum ama carrsızım


harveySpecterr
Aday Memur
23 Ekim 2023 10:22
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