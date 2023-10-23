Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 10:10
Kadrolu memurluktan sözleşmeli büro memurluğuna geçiş

İstanbul'da bir üniversitede Bilgisayar İşletmeni kadrosunda çalışıyorum ama üniversitede tayin sorunu var diye Ankara'da SGK Sözleşmeli Büro personeli ilanına başvurdum ve çıktı. Kadroludan Sözleşmeliye geçişte bekleme şartı var mı? geçiş nasıl oluyor ? ve bu yapacağım geçiş mantıklı mı yardımcı olur musunuz? asıl geçmek istediğim yer de Şanlıurfa. tabi 3+1 den sonra geçiş yapabileceğim.

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