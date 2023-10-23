Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
23 Ekim 2023 10:18
Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 Tl

Teşvik ödemelerinde inanılmaz bir adaletsizlik var aynı adaletsizlik taban ödemelerinde de var tamam fark olacak ama bu kadar mı?


mratanamayan
Aday Memur
23 Ekim 2023 10:23

sağlık personeli kendini doktorla uzmanla kıyaslıyor şaka gibi


MİKAİL 10
Aday Memur
23 Ekim 2023 10:26

Kıyaslamıyorum aradaki fark dikkat çekiyorum elbette fark olacak ama o kadar da değil


cetek
Memur
23 Ekim 2023 10:52

Doktorlara o teşvikler istifa edip özele gitmesinler diye veriliyor. Sizin istifa etme gibi bir durumunuz var mı?

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