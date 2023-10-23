KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 10:19
Ulaştırma Bakanlığı Bilgisayar Mühendisliği

Ulaştırma bakanlığının bilgisayar mühendisliği alımında tekirdağa asıl olarak atanan arkadaş görüyorsa cevap verebilir mi?

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