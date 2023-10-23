Eş tayini olduktan sonra tekrar ne zaman tayin olunur

Sağlık bakanlığında eş tayini ile 2022 martta tayin oldum. şuan 1.5 seneyi geçti. aynı hastanedeyim. ocak döneminde tayin olma hakkım var mı? yoksa hazirana mı kalıyor i. kaç sene aynı yerde çalışma şartı vardı?

Sağlık bakanlığında eş tayini ile 2022 martta tayin oldum. şuan 1.5 seneyi geçti. aynı hastanedeyim. ocak döneminde tayin olma hakkım var mı? yoksa hazirana mı kalıyor i. kaç sene aynı yerde çalışma şartı vardı?