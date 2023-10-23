Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2023 10:20
Eş tayini olduktan sonra tekrar ne zaman tayin olunur
Sağlık bakanlığında eş tayini ile 2022 martta tayin oldum. şuan 1.5 seneyi geçti. aynı hastanedeyim. ocak döneminde tayin olma hakkım var mı? yoksa hazirana mı kalıyor i. kaç sene aynı yerde çalışma şartı vardı?

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