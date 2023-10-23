Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 10:53
Tayin bilgi edinme

İçişleri bakanlığı vhki kadrolu personeliyim, dış işleri bakanlığına tayin haklarım nelerdir? Aynı unvan veya farklı unvanlar hakkında bilgi edinmek istiyorum. Özlük hakları, çalışma şartları vs hakkında bilgi edinmek istiyorum. Yardımcı olursanız çok memmun olurum

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