Asm maaş hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 Tl2024 hac organizasyon görevlendirmesi 3. alımHemşirenin doğum sonrası ücretsiz izin hakkı nedir?eş durumu tayini Polis eşiyim tayinim ne zaman olurSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıEğitim tayini sonrasıDers kaydı yapmayı unuttumHastane den ilce saglik
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?