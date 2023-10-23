Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2023 11:55
Asm maaş hakkında
asmde hemşire maaşı nasıl hesaplanıyor nüfusun kaç olması gerekiyor hastane ile aynı olabilirmesi için bilgisi olan var mı

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