Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ekim 2023 12:08
sakarya lojman hk.

Merhaba,

Sakarya lojmanları hakkında bilgi verebilecek olan var mıdır?

Ne kadar sürede açıklanır, boş yer var mıdır?

Teşekkürler.

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