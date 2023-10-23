Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 12:19
YDS puanına göre Mühendisin Dil Bilgisinden yararlanma tazminatı

Bİr kamu kurumunda elektrik mühendisi memur olarak çalışmaktayım. YDS den iyi bir puan aldım. Tazminat miktarı dil bilgisinden yararlanılan personel için daha fazla. Kendi açımdan bakarsam ben işimde nadir de olsa yabancı dil bilgimden yararlanıyorum. Bununla ilgili kesin bir şey var mı acaba? Diplomat ya da tercümanlar dışında dil bilgisinden yararlanma tazminatı kim alabilir?

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