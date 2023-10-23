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Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 12:21
Mühendisin Dil Bilgisinden Yararlanma Dil Tazminatı

Bİr kamu kurumunda elektrik mühendisi memur olarak çalışmaktayım. YDS den iyi bir puan aldım. Tazminat miktarı dil bilgisinden yararlanılan personel için daha fazla. Kendi açımdan bakarsam ben işimde nadir de olsa yabancı dil bilgimden yararlanıyorum. Bununla ilgili kesin bir şey var mı acaba? Diplomat ya da tercümanlar dışında dil bilgisinden yararlanma tazminatı kim alabilir?

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