KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ekim 2023 12:25
Dış Kaynak Subaylık Sağlık Raporu

Merhaba ben dış kaynak kk komando piyade subaylığa

başvurdum. Fyt den sonra 45 günlük sağlık raporu var bu süreçten olumlu aldım

diyelim eğitime gittiğim sırada adaylardan tekrar detaylı bir şekilde sağlık

kontrolü yapılıyor mu yapılıyorsa

eğitimden önce olumlu alan ancak eğitim sırasında olumsuz alan bir

adayın durumu ne olur.

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