Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 12:35
Mutlu değilim

Hocalarım iyi günler. 2023 Mart atamasıyla Hatay'a atandım ama hiç memnun değilim. Hiç mutlu değilim çünkü kura ile atandım ve de yalnızım. Herkes bir şekilde hayatını gününü dolduruyor ama ben dolduramıyorum. Bu durum da benim psikolojime mal oluyor. Ara sıra bir anda bana aşırı derecede yüklenme geliyor ve bir şekilde istifa edesim geliyor. Ben konfor alanından çıkmayı seven birisi değilim. Diyorum ki psikolojik olarak yıpranacağına git daha değişik bir işte çalış ya da özelde çalış. Elbette her meslek devletteki öğretmenlik kadar bazen kolay değil. Ama gerçekten bazen çok bıkıyorum. Takatim kalmıyor.


Peliniin
Şef
23 Ekim 2023 12:58

Hocam merak etme daha çok yeni, 2 ay bile olmadı, zamanla alışacaksın, bu süreçleri hepimiz yaşadık ve çok doğal, zamanla arkadaşların olacak çevren olcak, şu an için tavsiyem insanlarla iletişim kur, çekingen durma sosyal aktivitelere katıl olmadı kız arkadaş edin

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