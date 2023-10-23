KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 12:44
Acil yardım!

Hocalarım acil yardiminiza ihtiyacım var . Ben SGK başvurusu yaptığım gün belediyeye atandığımı öğrendim. Belediye için güvenlik soruşturması devam ediyor ancak ben SGK da çalışmak istiyorum . Belediyeye gidip feragat etmem durumunda SGK atamasını engellemez değil mi bu durum


Mercanist
Aday Memur
23 Ekim 2023 13:28

Kimsenin bir bilgisi yok mu ??

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