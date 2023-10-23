Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 12:47
Sözleşmelide geçen sürenin kadro-derece ilerlemesine "yansımaması"

2009 yılında çalıştığım üniversiteye sözleşmeli personel olarak girdim.

2011 yılında kadroya geçtim.

aradaki yıl kadro derece için değerlendirilmedi.

değerlendirilmesi mümkün mü?

yapanlar var mı?

saygılarımla...

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