Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 12:58
Destek eğitim açmak zorunlu mu?

Okulumuzda üç Türkçe öğretmeni var. Benim girdiğim bir sınıfta destek eğitim öğrencisi var. Müdür yardımcısı, derse giren öğretmenin destek eğitime girmek zorunda olduğunu söyledi. Diğer öğretmenler istemezse ben girmek zorunda mıyım? Yönetmelikte böyle bir şey var mı? Bilen varsa aydınlatır mo acaba?


musti88xxx
Aday Memur
23 Ekim 2023 13:18

1. si yönetmeliğe kendiniz bakıp hakim olmanız size çok şey kazandırır.

2. si yönetmelikte destek eğitim odası için gönüllülük esastır der.

3. sü tam tersi dersine giren öğretmenin girme şansı yönetmeliğe göre daha azdır. çünkü örneğin öğrenci Türkçe dersinden destek eğitim alacaksa, Türkçe dersi işlendiği sırada yada okul bitiminde Türkçe dersinden destek eğitim odasında ders alır.

4. sü eğer 15 saat maaş karşılığı dersinizi dolduramıyorsanız size destek eğitimde ders verebilir.


cordonbleu
Aday Memur
23 Ekim 2023 13:28

Yönetmeliğe baktım ama net bir şey bulamadım benim girme zorunluluğumla ilgili. Cevabınız için teşekkürler.


melcea
Genel Müdür
23 Ekim 2023 13:33

Destek egitim odasi acilmasi zorunludur ancak gorev alacak ogretmenin gonullu olmasi gerekir. Okuldan bulunamazsa Milli Egitime bildirilir. Diger okullara duyuruya cikilir.Ogrencinin dersine girenin acmasi gibi bir zorunluluk yoktur.


cordonbleu
Aday Memur
23 Ekim 2023 13:37

Çok teşekkürler

melcea, 27 dk. önce

Destek egitim odasi acilmasi zorunludur ancak gorev alacak ogretmenin gonullu olmasi gerekir. Okuldan bulunamazsa Milli Egitime bildirilir. Diger okullara duyuruya cikilir.Ogrencinin dersine girenin acmasi gibi bir zorunluluk yoktur.

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