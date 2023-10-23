Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2023 13:05
ASM ye kadrosu olan hemşire aranıyor

Balıkesirden olması gerekiyor sanıyorum.. ASÇ olarak çalışacak ama atanmış olma şartı var.

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