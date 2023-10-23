Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 13:44
Sağlık özrü başvurusunda eşimin durumu

Babamın rahatsızlığı sebebiyle başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını idame ettirmez ibareli durum bildirir heyet raporunu araştırma hastanesinden aldım.Ben 11 yıllık kadrolu öğretmenim eşim ise 1 yıl önce sözleşmeli olarak atanıp sonrasında kadro verilen öğretmen.Asaleti yeni tastik oldu.Sorum şu ben Şubatta babamdan dolayı sağlık özrüne başvurursam eşimde benimle birlikte tayin olabilecekmi.

Lütfen bilgisi olan cevap verirse sevinirim.


Peliniin
Şef
23 Ekim 2023 13:46

3 yıl şartı olduğu için eşiniz yer değiştiremiyor galiba


Dr.Hamburabi
Aday Memur
23 Ekim 2023 13:49

eşiniz eş durumu tayini isteyecek. sağlık durumu tayininin hiç bir avantajı yok. il dışı da isteyebilirdiniz. boşuna rapor almakla uğraşmışsınız.

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