Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 14:03
Ulaştırma Bakanlığı Asil Atananlar

Ulaştırma bakanlığı elektronik mühendisliği izmir kadrosuna asil atanan arkadaş burayı okuyorsa özelden bana yazabilir mi?

Diğer yerlere ve mesleklere atananları merak eden varsa da buraya yazsın tek başlık üzerinden gidelim.

Çok Yazılan Konular

GSB'den Aile bakanlığına nakilUlaştırma Bakanlığı sözleşmeli alımı sonuçları HakkındaTayin olma hakkında bilgisi olanKamu lojmanında bekarları birleştirmeTarım Bakanlığı Yüksek lisans Hk. Bilgi

Sözlük

binboğa ormanı 2 herpetoloji 1 Bugün olanlar 2 israil 3 büyük ve küçük çekmece 1 dünya mol günü 3 uyuz 1 şeytanın vücut bulmuş hali 2 hayvan bilinci 2 başlık açayım derken saçmalamak 2

Son Haberler

Kasım ara tatilinde seminerler online olacakTrafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi ilk yardım öğretmeni yaptı22 yaşındaki Beyzanur'u öldüren zanlı tutuklandıFETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı'ya verilen cezayı istinaf onadı17 yaşındaki genç, tüfekle oynarken 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Editörün Seçimi

Yarı zamanlı çalışma artık uygulansın!%52.2 maaş güncelleme oranıEngellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifaMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiAday memur istifa ederse ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatları2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?