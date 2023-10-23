KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 14:53
İlbank Yedek Mühendis

Arkadaşlar , 2023 İlbank alımlarında bilgisayar mühendisliğinde yedeklerden çağrılan var mı?

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