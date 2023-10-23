Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 15:39
Branşın olmadığı yere eş durumu nasıl yapılır?

Merhabalar. Bu konuyu daha önce de araştırdım ama sanırım bir türlü tatmin olamıyorum. Eşim jandarma subayı benim branşım 4 ilde var sadece. Malum öğretmen askere tabi ama benim branşımın olmadığı yere tayini çıkınca süreç nasıl ilerler? Senin branşın yok gidemezsin durumu yaşanma ihtimali var mıdır?


Peliniin
Şef
23 Ekim 2023 15:49

İl emri ile gidersiniz, esas sorun gidince ne yaparsınız o kısım önemli, ilçe milli eğitime veya halk eğitime de alabilirler ya da bi okula görevlendirme

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