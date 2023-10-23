Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ekim 2023 15:42
Branşı her ilde olmayan öğretmen- jandarma subay eş durumu tayini nasıl olur?

Merhabalar eşi öğretmen olan ve branşı her ilde olmayan var mı? Malum öğretmen subaya tabi ancak öğretmenin branşı olmadığı durumda da eş durumundan eşinin yanına gelmesi mümkün müdür?

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