Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 16:35
Ara tatil online

Dayımın oğlu yalan söylemez


didaof
Aday Memur
23 Ekim 2023 16:36

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/9e15e974-146c-ee11-b15e-a0369f7d1d8e/


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
23 Ekim 2023 16:41
bu bakanda fos çıktı aldık demiyor d aldim diyor ama bundan sonra kesinlikle online olmayacak diyor neden nicin
Toplam 2 mesaj

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