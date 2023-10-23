Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ekim 2023 16:38
dsi görevde yükselme sınavı hk
bilgisi olan var mı 2024te olacağı söyleniyor

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