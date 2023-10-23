Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2023 16:42
Sağlık özrü geçici görevlendirme

Merhaba, sağlık özrü nedeniyle geçici görevlendirme istedim sözleşmeli personelim henüz 1 yılım dolmadı ancak heyet raporuyla başvuru yaptım bakanlığın bu tür dilekçelere ortalama dönüş süresi nedir acaba ? 3 hafta oldu ben başvuralı.

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