Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ekim 2023 16:46
Bakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.

Neyin kafasını yaşar anlamıyorum. Karar verdim diyor Kasım online. Lütfettiğin için teşekkür ederiz. Tez zamanda bizden uzak olman dileğiyle


mehmetege
Memur
23 Ekim 2023 16:47
Nisan tatili bayrama denk geliyor

bulaşşıkk
Memur
23 Ekim 2023 16:50

Nisan tatili okulda yüzyüze olacak demiş haspam. Bu elinden gelse ramazan bayramında bile okula çağırır.

mehmetege, 2 saat önce
Nisan tatili bayrama denk geliyor

melcea
Genel Müdür
23 Ekim 2023 17:00

Evet.1.5 gun gidilecek. Simdi de bunun meselesi baslar. :)

mehmetege, 2 saat önce
Nisan tatili bayrama denk geliyor

Aytaç Serbes
Aday Memur
23 Ekim 2023 17:03

Nisanda pazartesi (tam gün) salı (saat 12:30a kadar) getirir :)


majesteleri7
Şube Müdürü
23 Ekim 2023 17:05

İyice ayaklar altına aldı mesleği.çocuk uyarır gibi tamam bu seferlik böyle olsun ama bi daha yok haberiniz olsun.bakkaldan abur cubur isteyen çocuğa annesinin konuşması gibi


didaof
Aday Memur
23 Ekim 2023 17:09

Nisana kadar bu bakan kalmaz bence


Sesteş
Aday Memur
23 Ekim 2023 17:10

Talimatla çalışınca böyle oluyor. O da bize talimat veriyor işte

majesteleri7, 2 saat önce

İyice ayaklar altına aldı mesleği.çocuk uyarır gibi tamam bu seferlik böyle olsun ama bi daha yok haberiniz olsun.bakkaldan abur cubur isteyen çocuğa annesinin konuşması gibi


difficulties
Şube Müdürü
23 Ekim 2023 18:40

hayır değişikliklerin anlatılması falan filan demiş. iyide ilkokulda bişey değişmedi ki. ben nie gidiyodum. 5 gün 15 saat ikinci tenfffüsün 20 dakika olmasını mı?


odessus09
Aday Memur
23 Ekim 2023 18:52

öyle diyorsunuz da sınav şekli değişti. ingilizce ve türkçe dersinde 3 sınav olacak öğrenciler. öğretmen gruplarına bir baksanız yüzde 25 ve yüzde 50 sini nasıl alacağız diyen bile var.

difficulties, 23 dk. önce

hayır değişikliklerin anlatılması falan filan demiş. iyide ilkokulda bişey değişmedi ki. ben nie gidiyodum. 5 gün 15 saat ikinci tenfffüsün 20 dakika olmasını mı?


freef
Aday Memur
23 Ekim 2023 19:01

Kasım'da yırttık.

Nisan'daki de bayrama gelir.

Bir dahaki Kasım'a nasılsa Bakan değişir, yeni Bakan da her şeyi değiştirir.

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