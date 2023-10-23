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Editörler : **sude**


23 Ekim 2023 17:34
22.10.2023 YDS Sınavı Yorumları

Merhaba arkadaşlar,

Sınava giren herkese geçmiş olsun öncelikle? Nasıldı sorular? Ben İngilizceden girdim. Doğru düzgün temelim yoktu 3.5 ayda hazırlandım ama baya üstüne düştüm. Hesaplarıma göre 72,5 civarı alıyorum. Hedef 70'ti :) ama sorular zorlayıcıydı.


Elin Sare Yalın
Aday Memur
23 Ekim 2023 17:36

Hocam baya zordu bence. 50 alırsam ne ala. Siz nasıl hazırlandınız?


Dexter98
Aday Memur
23 Ekim 2023 18:02

En azından ilk 50 soru son yılların en kolay sorularıydı bence hocam. Sonrası zorlaştı benim için. Yanlış bakmadıysam 91.25 alıyorum.


mehmet.gur222
23 Ekim 2023 18:26

Ben kursla hazırlandım. Kariyer Yolundan Yasin hoca ile hazırlandım. Tabii baya bir üstüne düştüm. Sadece dersle kalmadım açıkçası sürekli kelime ve okuma çalışması yaptım. Biraz üstüne düşerseniz rahatlıkla olur.

Elin Sare Yalın, 1 saat önce

Hocam baya zordu bence. 50 alırsam ne ala. Siz nasıl hazırlandınız?


mehmet.gur222
23 Ekim 2023 18:28

Harika hocam. Benim de şimdi nisandaki hedefim 90 üstü. Söylediğiniz gibi son sorular zordu ve zor yetiştirdim.

Dexter98, 1 saat önce

En azından ilk 50 soru son yılların en kolay sorularıydı bence hocam. Sonrası zorlaştı benim için. Yanlış bakmadıysam 91.25 alıyorum.

Toplam 4 mesaj

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